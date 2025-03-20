Маленькие секреты экономических побед

В комментариях под предыдущей статьей о штурмовой ракете выяснилось любопытное обстоятельство. Весьма многие люди не имеют четкого представления о сравнительной стоимости различных промышленных изделий, в число которых, конечно, входит оружие и боеприпасы.
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