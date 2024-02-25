Самый дорогой особняк на Ямале подешевел до 70 млн рублей

Собственник самого дорогого в округе дома вновь снизил цену на 15 млн рублей. Особняк общей площадью более 500 «квадратов» в Новом Уренгое теперь оценивается в 70 млн, следует из объявления на портале «Авито».
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