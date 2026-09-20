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Газета.ру

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Кандидат в президенты Дюпон-Эньян: со стороны России нет нападения на Францию

Кандидат в президенты Дюпон-Эньян: со стороны России нет нападения на Францию

Со стороны России или США нет никакого «нападения» на Францию. Об этом в эфире телеканала LCI заявил кандидат на пост президента Франции и лидер политической партии Debout la France Николя Дюпон-Эньян.

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