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Внуки, взрослые дочери и новые роли: как в 55 лет живет актриса Алёна Хмельницкая

Внуки, взрослые дочери и новые роли: как в 55 лет живет актриса Алёна Хмельницкая

Актриса Алёна Хмельницкая, отметившая в этом году 55-летний юбилей, успешно совмещает насыщенную карьеру в кино и театре с ролью дважды бабушки.

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