Украина как антисистема

Александр Рожков

А как Россия участвовала в создании этой антисистемы? Ни хто ни знает? А 250 млрд зеленых, отваленных ей, когда она становилась таковой? А кто отваливал конкретно? А всякие преференции ей и наилучшие условия для становления "демократической и независимой", чтобы угодить Западу? А имена и фамилии угодников ни хто ни знает? Ась? Не слышу без очков! А всенародная поддержка этих угодников...