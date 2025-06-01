Мы часто говорим, что Украина создана, как антиРоссия. Это правда. Но это не вся правда. Украина – антиРоссия – частный случай.
Украина как антисистема
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
А как Россия участвовала в создании этой антисистемы? Ни хто ни знает? А 250 млрд зеленых, отваленных ей, когда она становилась таковой? А кто отваливал конкретно? А всякие преференции ей и наилучшие условия для становления "демократической и независимой", чтобы угодить Западу? А имена и фамилии угодников ни хто ни знает? Ась? Не слышу без очков! А всенародная поддержка этих угодников...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии