Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Украина как антисистема

Украина как антисистема

Мы часто говорим, что Украина создана, как антиРоссия. Это правда. Но это не вся правда. Украина – антиРоссия – частный случай.

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Комментарии
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Александр Рожков
А как Россия участвовала в создании этой антисистемы? Ни хто ни знает? А 250 млрд зеленых, отваленных ей, когда она становилась таковой? А кто отваливал конкретно? А всякие преференции ей и наилучшие условия для становления &quot;демократической и независимой&quot;, чтобы угодить Западу? А имена и фамилии угодников ни хто ни знает? Ась? Не слышу без очков! А всенародная поддержка этих угодников...
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