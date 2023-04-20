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Свежие комментарии
L
leonid
Протеже Путина, как её могут убрать. Видно до смерти будет заседать в Совфеде.
Николай Платошкин...
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍
Украине срочно тр...
КузнецовВВ
фактически он сказал что сомнительный правовой статус стран бывшего СССР распространяется и на Россию тоже.
Беловежские согла...
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Илон Наш Маск
https://t.me/war_batka/3595.
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