Концепт Pu Ra HPE олицетворяет новое поколение электрокаров Lancia

Компания Lancia представила электрический концепт-кар под названием Pu+Ra HPE. После его дорожных испытаний на свет появится новое поколение современных электрокаров, олицетворяющих собой изменённую дизайн-стратегию итальянского производителя.
Компания Lancia представила электрический концепт-кар под названием Pu+Ra HPE. После его дорожных испытаний на свет появится новое поколение современных электрокаров, олицетворяющих собой изменённую дизайн-стратегию итальянского производителя.
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