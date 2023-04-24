CAR

310 подписчиков

Свежие комментарии

  • Герасим
    Не дурно... Но я за эти деньги лучше витару присмотрю, она как то и надёжней и с обслуживанием проблем нет.«Москвич 3» в ком...
  • Герасим
    Сузуки хороша, выглядит стильно, да и судя по всему очередной неубиваемый автомобиль.Составлен ТОП-5 с...
  • Герасим
    Вообще не вижу смысла переживать из за вага, погремушки и сыпучки, после тигуана пересел на витару и забыл слово серв...Перечислены самые...

Концепт Pu Ra HPE олицетворяет новое поколение электрокаров Lancia

Концепт Pu Ra HPE олицетворяет новое поколение электрокаров Lancia

Компания Lancia представила электрический концепт-кар под названием Pu+Ra HPE. После его дорожных испытаний на свет появится новое поколение современных электрокаров, олицетворяющих собой изменённую дизайн-стратегию итальянского производителя.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх