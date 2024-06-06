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Трамвай "взбесился" - люди выпадали под колёса машин, пострадавших больше сотни: Появились странные детали ЧП в Кемерове

Трамвай "взбесился" - люди выпадали под колёса машин, пострадавших больше сотни: Появились странные детали ЧП в Кемерове

В ЧП со столкновением двух трамваев в Кемерове возникло немало странных деталей. Вагоновожатая винит во всём тормоза, но сам "взбесившийся" трамвай проходил техобслуживание три дня назад — проблем не нашли.

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