Трампа раскритиковали за слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего

Рассуждая о войне с Ираном и ценах на бензин, Трамп произнес: «Пусть они уничтожат Лос-Анджелес. Пусть они уничтожат Сан-Диего».
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