В пух и прах: замгенпрокурора РФ устроил разнос новосибирским властям за многомиллиардные концессии

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел оперативное совещание о практике и проблемах правоприменения института государственно-частного партнерства и реализации концессионных соглашений при строительстве социально значимых объектов.
Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел оперативное совещание о практике и проблемах правоприменения института государственно-частного партнерства и реализации концессионных соглашений при строительстве социально значимых объектов.
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