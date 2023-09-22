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В пух и прах: замгенпрокурора РФ устроил разнос новосибирским властям за многомиллиардные концессии

В пух и прах: замгенпрокурора РФ устроил разнос новосибирским властям за многомиллиардные концессии

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел оперативное совещание о практике и проблемах правоприменения института государственно-частного партнерства и реализации концессионных соглашений при строительстве социально значимых объектов.

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