Qualcomm устранила в своих процессорах серьёзные уязвимости

Свежие патчи направлены на устранение целого ряда недостатков безопасности, включая три уязвимости нулевого дня, которые представляют собой несанкционированные вторжения в систему без доступных исправлений.
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