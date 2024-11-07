Папа-мигрант заставил воспитателей детского сада играть с детьми правильно

Александр Зиборов На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…

Александр Зиборов Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…