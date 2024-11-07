Вдумчивый сибиряк "Пусть посадят, но я буду мстить": Мигрант с русским паспортом угрожал воспитателям детсада из-за кукол Komsomolskaya Pravda/Global Look Press В Калуге воспитатели детского сада стали жертвами нападок отца одного из своих воспитанников.
Папа-мигрант заставил воспитателей детского сада играть с детьми правильно
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Александр Зиборов
На СВО наши бойцы воюют за Русский мир, а внутри России мигранты фактически открыли второй фронт против Русского мира. При всемерной помощи «пятой колонны», этнических диаспор и землячеств…
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12 мин.
Александр Зиборов
Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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11 мин.
Александр Зиборов
Мы так и не извлекли уроки истории. Мало кто знает о том, что развалы СССР и Российской империи сопровождались чудовищными волнами русофобии – каждый раз сознательно разжигалась ненависть практически всех народов к русскому народу, а затем им раздавались «пряники» за это – свои собственные национальные квартиры и независимость. Нельзя допускать очередную волну русофобии.
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10 мин.
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