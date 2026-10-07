Нейробиолог рассказала о способе быстро улучшить настроение с утра

Утром у человека есть возможность способствовать улучшению своего эмоционального состояния на весь день, рассказала изданию Hola нейробиолог Ана Ибаньес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ученые доказали, ...
- ВВ Зеленский получил...
- ГБ Макгрегор: Зеленс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым