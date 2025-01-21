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Военное обозрение

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Труба раздора: в Германии озаботились восстановлением «Северного потока – 2»

Труба раздора: в Германии озаботились восстановлением «Северного потока – 2»

К исходу третьего года специальной военной операции на Западе заговорили о дружбе с Россией. Ни о каком принятии сути и цели российских действий на Украине пока речи нет – иностранцами руководит исключительно трезвый расчёт.

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