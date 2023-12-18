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«Сити» в 5 очках от лидирующего «Арсенала». Клуб Гвардиолы не станет чемпионом – так считают букмекеры

«Манчестер Сити» на выходных сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в 17-м туре АПЛ. Отставание от лидирующего в лиге «Арсенала» выросло до пяти очков.

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