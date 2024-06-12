Мэрия Новосибирска опубликовала карту России без Крыма, Калининграда и новых территорий

Сибиряки увидели странности в поздравлении мэрии Новосибирска с Днём России.В Новосибирске мэрия города опубликовала странное поздравление жителям с Днём России в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".
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