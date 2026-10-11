Национализированный "Уралбиофарм" выставили на торги за 977,3 млн рублей

На аукцион выставлен пакет 99,995006% уставного капитала АО "Уралбиофарм". Начальная цена составляет 977,3 млн рублей, шаг аукциона – 48,8 млн рублей.
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