Почему актёр Александр Голубев скрывает личную жизнь

Александр Голубев, известный российский актер театра и кино, который прославился благодаря ролям в военных драмах, детективах и экранизации знаменитого романа Федора Достоевского, оставил свою жену ради молодой любовницы.
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