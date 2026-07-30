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Ивановские новости

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Стало известно расписание городских электричек в Иванове и области

Стало известно расписание городских электричек в Иванове и области

Расписание движения электричек проекта «Наземное метро» в Ивановской области включает рейсы из Иванова в Курьяново всего за 8 минут, а расширенный маршрут поезда № 7121 стартует из Шуи и пройдет через несколько станций.

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