Стало известно расписание городских электричек в Иванове и области

Расписание движения электричек проекта «Наземное метро» в Ивановской области включает рейсы из Иванова в Курьяново всего за 8 минут, а расширенный маршрут поезда № 7121 стартует из Шуи и пройдет через несколько станций.
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