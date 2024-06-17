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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников обвинил КХЛ в пассивности: «Лига билась только за пятерку легионеров. По остальным проблемам – судейству, хамству в прессе – почему-то молчок»

– Мне было неприятно, когда в прессе прочитал выпады одного из агентов в адрес одного из менеджеров. Не потому, что я – красно-белый, и были задеты интересы «Спартака».

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