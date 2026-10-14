Командование третьей штурмовой бригады украинской армии (бывший террористический «Азов»*) намеревается отправить 50 боевиков в село Малеевка Харьковской области.
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