Глава МЧС поблагодарил спасателей и медиков за работу на месте теракта

Глава МЧС России Александр Куренков в понедельник, 25 марта, на еженедельном селекторном совещании поблагодарил все реагирующие оперативные службы за работу, которая была проделана на месте террористического акта в здании «Крокус Сити Холла».
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