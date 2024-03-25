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Глава МЧС поблагодарил спасателей и медиков за работу на месте теракта

Глава МЧС поблагодарил спасателей и медиков за работу на месте теракта

Глава МЧС России Александр Куренков в понедельник, 25 марта, на еженедельном селекторном совещании поблагодарил все реагирующие оперативные службы за работу, которая была проделана на месте террористического акта в здании «Крокус Сити Холла».

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