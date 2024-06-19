Беспредел в православном храме Москвы: мигрант задул все свечи

Alex Nемо это само собой.

Дмитрий Бакланов Каждый все понимает в меру своей испорченности. Фразу "ТЕМА раздувается спецом, чтобы посеять раздор и беспорядки в нашей стране. " можно понимать "надо заткнуться и не вякать, а можно "Надо подтянуть ФСБ".