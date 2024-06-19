Медвежий угол
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Медвежий угол

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Беспредел в православном храме Москвы: мигрант задул все свечи

Беспредел в православном храме Москвы: мигрант задул все свечи

20-летний уроженец Таджикистана пришел в православную церковь и затушил горевшие свечи, поставленные за упокой душ.

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Комментарии
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Alex Nемо
это само собой.
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Каждый все понимает в меру своей испорченности. Фразу &quot;ТЕМА раздувается спецом, чтобы посеять раздор и беспорядки в нашей стране. &quot; можно понимать &quot;надо заткнуться и не вякать, а можно &quot;Надо подтянуть ФСБ&quot;.
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1 час.
Александр Павлов
&quot;Испорченность&quot; здесь ни при чем, эти персонажи не первый год на форуме, чтобы знать их позициии безо всяких разночтений.
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1 час.

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