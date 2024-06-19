20-летний уроженец Таджикистана пришел в православную церковь и затушил горевшие свечи, поставленные за упокой душ.
Беспредел в православном храме Москвы: мигрант задул все свечи
Комментарии
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Alex Nемо
это само собой.
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Каждый все понимает в меру своей испорченности. Фразу "ТЕМА раздувается спецом, чтобы посеять раздор и беспорядки в нашей стране. " можно понимать "надо заткнуться и не вякать, а можно "Надо подтянуть ФСБ".
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1 час.
Александр Павлов
"Испорченность" здесь ни при чем, эти персонажи не первый год на форуме, чтобы знать их позициии безо всяких разночтений.
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1 час.
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