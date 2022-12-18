Вечерняя Москва

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Аналитик газеты Advance рассказал о неприятной для США стороне поставок систем ПВО Киеву

Аналитик газеты Advance рассказал о неприятной для США стороне поставок систем ПВО Киеву

Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, написал в воскресенье, 18 декабря, обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.

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