Аналитик газеты Advance рассказал о неприятной для США стороне поставок систем ПВО Киеву

Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, написал в воскресенье, 18 декабря, обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.
Возможные поставки американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину позволят российским специалистам изучить их «вблизи» в боевых условиях, написал в воскресенье, 18 декабря, обозреватель хорватской газеты Advance Антун Роша.
Свежие комментарии