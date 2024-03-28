Путин провел разговор с президентом республики Конго

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на активное взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
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