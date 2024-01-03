Мошенники придумали праздничные схемы обмана россиян

МОСКВА, 3 января, ФедералПресс. Во время новогодних праздников возрастает активность мошенников. Одной из самых популярных схем является рассылка фишинговых писем якобы от известных брендов, банков или госструктур.
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