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Пашинян заявил о нехватке продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора

Пашинян заявил о нехватке продовольствия из-за блокировки Лачинского коридора

Премьер подверг критике работу российских миротворцев.фото: t.me/duma_gov_ru--> Нехватка продовольствия началась в Нагорном Карабахе из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, заявил 22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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