Панама прогнулась под Трампа: Разрыв сделки с Китаем, статус-кво под вопросом

АндрейБорков

А как еще могло быть? Что есть Панама? По большому счету - НИ ЧЕГО, от слова СОВСЕМ. Америкосы туда бабло вкладывают, Панама как то на это живет. Защитится от америкосов Панама просто не сможет, даже при всей никчёмности и хреновости америкосовских вояк, они тупо задавят числом и техникой, при чем очень быстро. Разбомбят в хлам эту Панаму, за исключением канала, полкилометра вправо, полкилометра влево оставят, а остальную Панаму просто расхерачат. Кто защитит Панаму? Только КОНЬ В ПАЛЬТО! А Трамп молодец, ему похеру что и кто там в этом Мире про него и про США скажет, он нарисовал цель, поставил задачу и вперед, даешь пятилетку за 3 дня! Нашему бы руководству в отношении той же Проебалтики(Лтффии, Эстоннии, Литффы) так бы поступить, ан нет! Какие то "международные нормы" и прочая херня, на которую те же америкосы БОЛТ ПОЛОЖИЛИ. По этому и Панама и Канада и Гренландия "лягут" под США как миленькие, а мы будем сопли жевать, бормотать невнятно и соблюдать какие то мутные "международные правила".