Эксперт озвучил требование для получения пенсии в 110 тыс. рублей

Чтобы получать пенсию в 110 тыс. рублей, нужно накопить 639 пенсионных баллов. Об этом рассказал депутат Московской областной Думы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, сообщает «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии