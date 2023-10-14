Выставка, посвящённая Крымской войне, открылась в музее артиллерии

В экспозиции представлены пули, извлечённые из ран защитников Севастополя. Выставка «Крымская война и инженерное искусство русской армии» начала работу в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Петербурга.
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