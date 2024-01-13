В Россию привезут несколько тысяч африканцев для решения проблемы кадрового голода

Подобные соглашения уже действуют с Израилем и Сербией.Несколько тысяч кенийцев приедет в Россию для работы, об этом заявил официальный представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед, сообщает URA.
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