Петровский парк
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Петровский парк

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  • Бронислав Семирядов
    А что, если бы Бабкина не поддержала, Путин не выдвинул бы свою кандидатуру? Бабкина по своей значимости всё равно ка...Надежда Бабкина п...
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Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Он высоко оценил изменения, произошедшие в стране за последние 25 лет О поддержке решения Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента сообщил кинорежиссер, актер и телеведущий Игорь Угольников.

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