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Почему на Алтае погибла цивилизация, к которой относят Принцессу Укока — исследование

Российские ученые научились соотносить время землетрясений с периодом возведения археологических объектов — и это, судя по всему, стало ключом к разгадке тайны об исчезновении пазырыкской культуры в Горном Алтае почти 2000 лет назад.

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