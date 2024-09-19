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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как приготовить итальянскую пасту дома: пошаговые рецепты с фото

Спагетти Карбонара Спагетти Карбонара – это одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Для приготовления этого блюда вам понадобятся: Спагетти — 500 грамм Гуанчиале или панчетту — 150 грамм Яйца — 4 штуки Пармезан — 100 грамм Соль и перец по вкусу Пошаговое приготовление: Сначала нужно нарезать гуанчиале или панчетту на маленькие кубики и обжарить […].

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