Израиль создал центр специальных операций для уничтожения боевиков ХАМАС

Израильская служба общей безопасности (ШАБАК) вместе с разведкой «Моссад» создала центр специальных операций для выслеживания и ликвидации боевиков ХАМАС подразделения «Нухба», участвовавших в атаке на Израиль 7 октября.
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