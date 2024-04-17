В России могут поднять ставки на утильсбор

В России может произойти серьезное повышение утильсбора, сообщает PRIMPRESS. Участники заседания экспертного совета при комитете по промышленности и торговли Госдумы поддержали инициативу поднять ставки, выдвинутую главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии