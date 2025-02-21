"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается

СТ

Сергей Татаринцев

Как бы Трамп не изголялся над зеленским и как бы он его не обзывал,но это же их сукин сын. Милые бранятся только тешатся.Всё равно оружие поставлять хохлам, Трамп будет.И здесь нам ни надо расслабляться а надо продолжать гнуть свою линию.Победа будет за нами!!!