"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается

Заноза
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Заноза

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Комментарии
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Eduard
А Зеля что лично опрашивал украинцев,интересно где,в ТЦК?
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22 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Как бы Трамп не изголялся над зеленским и как бы он его не обзывал,но это же их сукин сын. Милые бранятся только тешатся.Всё равно оружие поставлять хохлам, Трамп будет.И здесь нам ни надо расслабляться а надо продолжать гнуть свою линию.Победа будет за нами!!!
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14 час.
АЕ
Анна Егорова
Надеемся хватит ума не верить ни на йоту!
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14 час.
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