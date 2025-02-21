Политолог Денисов: США любой ценой постараются заморозить конфликт на Украине Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог встретился с лидерами Евросоюза и высшими должностными лицами киевского режима.
"За полтора-два месяца". Мрачный прогноз Путина сбывается
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А Зеля что лично опрашивал украинцев,интересно где,в ТЦК?
Ответить
22 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Как бы Трамп не изголялся над зеленским и как бы он его не обзывал,но это же их сукин сын. Милые бранятся только тешатся.Всё равно оружие поставлять хохлам, Трамп будет.И здесь нам ни надо расслабляться а надо продолжать гнуть свою линию.Победа будет за нами!!!
Ответить
14 час.
АЕ
Анна Егорова
Надеемся хватит ума не верить ни на йоту!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии