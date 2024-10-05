Благодаря новому нацпроекту в Татарстане экореабилитируют реки Мелекеска и Нокса

Экореабилитацию рек Мелекеска и Нокса в Татарстане планируют провести в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», реализация которого начнется в 2024 году после завершения национального проекта «Экология».
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