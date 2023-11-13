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Генерал Бужинский объяснил, почему такие большие силы брошены на Авдеевку

Генерал Бужинский объяснил, почему такие большие силы брошены на Авдеевку

Выбить ВСУ из Авдеевки важно для защиты Донецка от обстрелов, рассказал в интервью aif.ru бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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