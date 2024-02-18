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Винтовка Ремингтона: конструкция проще некуда

Винтовка Ремингтона: конструкция проще некуда

Портрет Элифалета Ремингтона 1845 года работы неизвестного художника. Аукцион Коуэна«Он выстрелил раз, и выстрелил два, и свистнула пуля в кусты…По-солдатски стреляешь, – Камал сказал, – покажи, как ездишь ты».

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