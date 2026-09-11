Московский забег «Кросс нации» пройдет 12 сентября в парке «Крылатские холмы». Участники смогут выбрать дистанции от 500 м до 12 км.
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