Марочко: ВСУ в минувшие сутки безуспешно пытались контратаковать силы РФ под Волчанском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники в течение суток пытались контратаковать российских военнослужащих под Глубоким, Липцами и Волчанском Харьковской области.
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