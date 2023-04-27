Бесарте

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Что такое лень с точки зрения психологии?

Бывают в жизни моменты, когда совершенно ничего не хочется делать. Это нормально, когда мы время от времени даем своему организму отдых, но если подобное состояние вы испытываете регулярно, то пора бить тревогу и узнать причины его возникновения.

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