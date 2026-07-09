Без лишних хлопот. Новостройки с ремонтом набирают популярность в Алтайском крае

Наибольший интерес к подобным квартирам проявляют покупатели жилья стоимостью до 10 миллионов рублей Жители Алтайского края все чаще интересуются квартирами в новостройках с готовым ремонтом, однако пока такие предложения на региональном рынке остаются редкостью.