Послы стран ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года. Об этом сообщает агенnство Reuters.
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