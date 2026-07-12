Росрыболовство: в день можно ловить не более пяти кг рыбы на человека

Во время рыбалки нужно учитывать и не превышать суточную норму добычи водных биоресурсов, которая в России устанавливается согласно правилам рыболовства: в большинстве регионов ориентир — не более 5 кг в сутки на человека, рассказали "Газете.
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