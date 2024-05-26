Южная Осетия раскритиковала "грузинскую мечту", озвученную Кобахидзе

Цхинвал считает абсолютно неуместными любые разговоры о вхождении Южной Осетии в состав Грузии. Так в МИД республики прокомментировали заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию.
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