Южная Осетия раскритиковала "грузинскую мечту", озвученную Кобахидзе

Цхинвал считает абсолютно неуместными любые разговоры о вхождении Южной Осетии в состав Грузии. Так в МИД республики прокомментировали заявления грузинского премьера Ираклия Кобахидзе о планах вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию.