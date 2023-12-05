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Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление

Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о провале контрнаступления и срочного строительства оборонительных сооружений повергли в шок всех тех западных пропагандистов, которые на протяжении почти двух лет с пеной у рта доказывали, что "Украина побеждает Россию".

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Комментарии
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Evgenija Palette
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