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На военно-техническом форуме «Армия-2022» на острове Итуруп будет представлен современный танк Т-80БВ

На военно-техническом форуме «Армия-2022» на острове Итуруп будет представлен современный танк Т-80БВ

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подготовят выставочную площадку современных образцов вооружения и военной техники в городе Южно-Курильск.

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