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Царьград

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Успехи ВС России: Двуречная под огневым контролем в Харьковской области

Успехи ВС России: Двуречная под огневым контролем в Харьковской области

ВС России достигли успехов в Харьковской области, взяв Двуречную под огневой контроль. Об этом заявил глава администрации Виталий Ганчев, отметив подвижность фронта и активные действия на купянском, волчанском и липцевском направлениях.

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